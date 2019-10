Napoli, Mertens punta al rinnovo: priorità agli azzurri

Dries Mertens vuole continuare la sua avventura al Napoli che, per ora, ha la priorità: aspetterà fino a gennaio, poi valuterà altre opzioni.

Il futuro di Dries Mertens è un argomento che sta tenendo banco a : il contratto del belga scadrà tra meno di un anno e, ad oggi, non sembrano essere stati fatti passi in avanti per il fatidico rinnovo.

Che la questione sia parecchio delicata lo si capisce anche dal nervosismo trapelante dalle parole di Aurelio De Laurentiis, che era intervenuto così per parlare dei rinnovi bloccati di 'Ciro' e Callejon.

"Io non sono disposto a fare sforzi importanti. Queste cose dipendono dall'età dei giocatori, dalle loro prestazioni, da che ruolo occupano. Se qualcuno vuole andare a fare le marchette in perché strapagato, per vivere due o tre anni di merda, è un suo problema. Se considerano i soldi un fine, vadano in Cina".

Per quanto riguarda Mertens, come riportato da 'Sky Sport', lo scenario che si delinea è quello di attesa del giocatore che vorrebbe rimanere nel capoluogo partenopeo, dove si è ormai integrato alla perfezione.

La priorità spetta dunque al Napoli che però non avrà tempo illimitato: qualora entro gennaio non si arrivi ad un accordo tra le parti, Mertens potrà iniziare a prendere in considerazione altre proposte come quella del ad esempio, club interessato e allettato dalla scadenza ravvicinata.

Insomma, la possibilità che le strade di Mertens e del Napoli si dividano esistono eccome: toccherà alla diplomazia del ds Giuntoli evitare un divorzio che, la maggior parte dei tifosi, spera non si verifichi.