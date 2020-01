Napoli, Mertens salta l'Inter per un problema muscolare: è volato in Belgio

Napoli-Inter perde un protagonista di primo piano: Dries Mertens non sarà convocato per un problema muscolare. Sabato sera è volato in Belgio.

La sfida tra e chiuderà la 18ª giornata di in grande stile, anche se mancherà certamente un protagonista come Dries Mertens, che non sarà nemmeno convocato da Gattuso.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Come riportato da 'Sky Sport' (e come confermato da una foto che lo ritrae ieri sera all'aeroporto di Bruxelles), il giocatore ex Eindhoven è volato in , dopo che un problema muscolare lo ha afflitto negli scorsi giorni. Il numero 14 si è infatti allenato sempre a parte in questo anno nuovo.

Il ritorno di Mertens a Castel Volturno dovrebbe essere intorno a metà di settimana prossima. La speranza del Napoli è di ritrovarlo senza il fastidio all'adduttore che lo ha limitato nell'ultima settimana.

Nell'ultima partita del 2019 contro il il belga era entrato dalla panchina a 13 minuti dal termine, risultando decisivo per la rimonta da 1-0 a 1-2 della squadra di Gattuso.

La sua assenza si aggiunge a quelle pesantissime di Koulibaly e Maksimovic in difesa, che costringono Gattuso a puntare su Luperto non al meglio vicino a Manolas.