Napoli, Mertens su Callejon: "Voglio convincerlo a rimanere"

L'attaccante belga spera in una permanenza del compagno e torna sul famoso Scudetto soltanto sfiorato: "Dopo la Juventus pensavamo che fosse fatta".

Dries Mertens sempre più nella storia del : da poco è diventato il miglior marcatore azzurro di sempre staccando Hamsik ed ha anche firmato il rinnovo del contratto fino al 2022.

La notizia più bella per i tifosi che potranno ammirarne le giocate per almeno altri due anni: situazione all'opposto invece per José Maria Callejon, rimasto fino al termine della stagione come atto d'amore nei confronti di un club che lo ha sempre amato.

Intervistato da 'Il Mattino', Mertens ha rivelato di voler provare a convincere a tutti i costi lo spagnolo a rinnovare, tentativo che finora è andato a vuoto.

"Ci ho provato a convincerlo a restare. E ci sto provando ancora, non mi arrendo. Perdere un amico come lui mi dispiacerebbe ma anche rinunciare a un compagno di squadra e un professionista straordinario come è José non sarebbe semplice. Non lo so cosa succederà. C'è ancora tempo".

Dal canto suo, 'Ciro' ha preferito legarsi ai colori azzurri a causa della convinzione di poter coronare un progetto che con Gattuso in panchina ha già portato una Coppa in bacheca.

"Sono convinto che la vittoria in è la base di partenza di un progetto che potrà darci grosse soddisfazioni. Io credo davvero che le distanze dalla siano minime, molto meno di quello che dice l'attuale classifica. Una classifica che è il risultato degli errori di tante persone. Noi abbiamo superato un momento complicato, dove tutti abbiamo avuto delle colpe, ma ne siamo usciti più forti, più compatti. Consapevoli degli errori fatti".

Sul famoso Scudetto del 2018 perso 'in albergo' ne sono state dette tante.

"No, non l’abbiamo perso lì. Penso che dopo la vittoria con la Juventus abbiamo creduto troppo che fosse finita lì. E invece non era finita ancora".

Osimhen ad un passo dal Napoli, acquisto che fa immenso piacere a Mertens.