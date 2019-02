Napoli, Meret sfida Donnarumma: "Non mi sento inferiore"

Nessuna paura. Alex Meret , dopo tanti problemi fisici, si sta prendendo la porta del Napoli e adesso lancia il guanto di sfida in chiave Nazionale a Gianluigi Donnarumma .

Il portiere, intervenuto in conferenza alla vigilia di Napoli-Zurigo, infatti è stato chiaro riguardo al paragone col milanista.

" Lui ha già 3-4 anni di A ma tecnicamente sono consapevole delle mie qualità. Devo migliorare innanzitutto con i piedi, fare la scelta più velocemente, e anche sulle uscite alte ma non mi sento inferiore. Saranno gli allenatori a decidere chi giocherà o meno".

I problemi degli ultimi anni d'altronde ormai sono superati e Meret adesso può puntare in alto.

"Dopo un inizio non facile per l'infortunio ora sto trovando consapevolezza e fiducia. Sia da Ospina che da Karnezis posso solo imparare, sono portieri di esperienza, ho un ottimo rapporto e l'alternanza fa bene per dare il meglio".