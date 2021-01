Napoli-Marsiglia, contatto: Milik pronto a trasferirsi in Ligue 1 già a gennaio

L'allenatore dell'OM Villas Boas ha confermato l'interesse del club francese per Milik: "Stiamo trattando con il Napoli". L'offerta è di 8 milioni.

Arkadiusz Milik potrebbe lasciare il nella finestra di trasferimento di gennaio. Se fino a qualche giorno fa sembrava valida l'ipotesi di uno svincolo a parametro 0 al termine della stagione, con la pronta a fiondarsi sull'attaccante polacco, nelle ultime ore ha preso corpo l'ipotesi di una cessione, che permetterebbe al club di De Laurentiis di incassare qualcosa dalla vendita del cartellino e al giocatore di non rimanere fermo per un'intera stagione anche in vista degli imminenti campionati europei.

Milik, infatti, non ha disputato nemmeno un minuto con addosso la maglia del Napoli, tenuto ai margini della rosa dal presidente De Laurentiis, nonostante il lungo periodo di stop del nuovo centravanti Victor Osimhen.

La pista più calda è quella che porta Milik all'Olympique . Già una decina di giorni fa, il tecnico dell'OM, André Villas-Boas era uscito allo scoperto dichiarando l'interesse da parte del club francese per l'attaccante del Napoli ma precisando che, per il momento, nessun contatto era intercorso tre la parti.

Era il 5 gennaio. Adesso, dieci giorni dopo, Villas Boas in conferenza stampa ha lanciato un'altra bomba: "Il nostro ds Pablo Longoria ha iniziato a trattare con il Napoli per Milik".



Con il Napoli, dunque, non direttamente col calciatore. Il che chiaramente significa che il trasferimento avverrebbe subito, entro l'1 febbraio, termine ultimo per le trattative. L'offerta presentata dall'OM è di circa 8 milioni di euro più bonus, ma si sta lavorando anche all'ipotesi del prestito oneroso biennale, in quel caso il calciatore dovrebbe prolungare di almeno una stagione il suo contratto col Napoli.

La proposta dell'OM sembra il giusto compromesso per mettere d'accordo tutte e tre le parti e far felice anche la federazione polacca. Il Marsiglia è in piena corsa per un posto in Champions e, con due gare ancora da recuperare, si trova solo a -8 dal capolista. Tutto è possibile dunque, e Milik darebbe sicuramente una mano alla squadra di Villas Boas, che in avanti può contare solo su Dario Benedetto e Valerie Germain , autori di appena tre reti ciascuno, oltre che su Florian Thauvin , capocannoniere della squadra ma nel mirino di tanti top club europei, incluso.