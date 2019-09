Napoli, Manolas sullo Scudetto: "Partenza facile per l'Inter, Juventus la più forte"

Manolas iscrive il Napoli alla corsa Scudetto: "La più forte resta la Juventus ma lotteremo per vincerlo. L'Inter aveva una partenza facile".

Attualmente il è costretto a inseguire e ma Kostas Manolas, arrivato questa estate dalla , non ha dubbi sul fatto che la squadra di Ancelotti lotterà fino alla fine per vincere lo Scudetto.

Il difensore greco, intervistato da 'Sky Sport', però ritiene che sia ancora presto per parlare di corsa a tre con Inter e Juventus.

"L'Inter aveva una partenza facile, mentre noi abbiamo giocato due gare difficili fuori casa con la e la , dove anche la Juventus non ha vinto. Abbiamo avuto le partite più difficili di tutti, ma ora è ancora molto presto per dire chi lotterà per lo Scudetto. Nel calcio non si sa mai".

Le gerarchie invece secondo Manolas sono più chiare e vedono i Campioni d' in carica ancora favoriti.

"La squadra più forte resta sempre la Juventus, noi però abbiamo grande qualità e lotteremo in ogni partita per vincere, è una promessa. Noi per lo Scudetto ci siamo. Il Napoli ogni anno lotta per lo Scudetto".

Infine il greco prova a spiegare le difficoltà difensive evidenziate dal Napoli in questo inizio di stagione.