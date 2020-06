Napoli, Manolas salta il Verona: non è stato convocato

Gattuso dovrà fare a meno del centrale greco al Bentegodi: al suo posto pronto Maksimovic.

Il viaggia alla volta di , dove esordirà in post-coronavirus dopo aver vinto la Coppa . Con una novità: in gruppo non c'è Kostas Manolas.

Il greco non è stato convocato dal tecnico Gennaro Gattuso e dunque contro l'Hellas non ci sarà. La sua assenza dovrebbe solo essere precauzionale, visto che la condizione fisica del 44 partenopeo non è ancora al top.

L'articolo prosegue qui sotto

Già nella sfida contro l' in semifinale di l'ex non figurava neanche in panchina a causa di un problema alla coscia, comunque già messo alle spalle.

Altre squadre

Da alcuni giorni Manolas si allenava infatti con il gruppo. Poi la mancata convocazione. L'obiettivo è averlo al meglio per le prossime sfide. Titolare al suo posto dovrebbe essere Maksimovic, apparso in forma nelle prime due uscite stagionali.

Parte invece per Verona Allan, nonostante non sia al meglio: sembrerebbe essere limitato da un problema alla caviglia.