Napoli, Manolas si allena a parte: in dubbio la sua presenza contro il Lecce?

Carlo Ancelotti potrebbe dover rinunciare a Manolas contro il Lecce: il difensore greco ha svolto lavoro differenziato nella giornata di giovedì.

Reduce dalla splendida vittoria interna ottenuta in contro il , per il è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sul campionato. La compagine partenopea, domenica cercherà quei punti che possano consentirle di avvicinarsi alla vetta sul campo di un rinfrancato dopo il recente successo sul campo del .

Segui Lecce-Napoli in diretta streaming su DAZN

Visti i tanti impegni ravvicinati, Carlo Ancelotti potrebbe proporre un discreto turnover e, tra coloro che potrebbero non prender parte alla sfida del Via del Mare c’è anche Kostas Manolas.

Come riportato dal club partenopeo attraverso un report apparso sul proprio sito ufficiale, il difensore greco, al pari di Tonelli, nella giornata di giovedì non ha lavorato con il gruppo ma ha fatto un lavoro personalizzato. Il Napoli non ha reso noti i motivi che hanno portato l’ex a svolgere un differenziato ma, a due giorni dal match, non è escluso che Ancelotti possa concedergli un turno di riposto.

Le giornate di venerdì e sabato diranno di più su quelle che sono le condizioni di Manolas e consentiranno al tecnico azzurro di prendere una decisione definitiva, nel caso in cui il centrale ellenico dovesse restare ai box, o andare in panchina, potrebbe però essere Maksimovic ad affiancare Koulibaly nel cuore della retroguardia.