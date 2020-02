Napoli, Malcuit fuori dalla lista Serie A: 'salvo' Younes

Kevin Malcuit, ai box per la rottura del crociato, resterà fuori dalla lista del Napoli per la Serie A dove invece continuerà ad esserci Younes.

Per Kevin Malcuit, la stagione in campionato è finita. Alle prese col recupero dalla rottura del crociato, il terzino francese resterà fuori dalla lista del per la .

Lunedì gli azzurri dovranno comunicare eventuali novità all'elenco dei calciatori utilizzabili da Gattuso per la restante metà del campionato e, come riportato dal 'Corriere dello Sport', per Malcuit non ci sarà spazio.

L'infortunio lo tiene ai box da ottobre e il suo rientro è ancora incerto, ecco perchè il Napoli lo 'taglierà' dalla lista. Lista, nella quale invece continuerà a comparire il nome di Amin Younes.

Nonostante sia ai margini del progetto tecnico, il fantasista tedesco continuerà a far parte del 'roster' per il campionato. Anche se, dopo essere stato messo sul mercato a gennaio, difficile immaginarlo centrale nelle idee di Gattuso.