Napoli-Maiorca 1-1: Osimhen non basta, altro pareggio per gli azzurri

Secondo pari consecutivo per gli azzurri, che non sfruttano un rigore segnato da Osimhen: un'incertezza di Meret regala l'1-1 a Raillo.

Il Napoli si ferma ancora. Dopo il 2-2 contro l'Adana Demirspor di Mario Balotelli e Vincenzo Montella, gli azzurri di Luciano Spalletti vengono stoppati anche dal Maiorca, che porta a casa un 1-1 dal Patini di Castel di Sangro.

A passare in vantaggio per primi sono i partenopei: dopo 9 minuti va a segno Osimhen su calcio di rigore, concesso per un intervento con un braccio in area di un giocatore del Maiorca sugli sviluppi di una punizione calciata da Mario Rui.

La gara sembra in discesa, ma all'inizio della ripresa il Maiorca trova un pareggio: segna Raillo, che di testa ribadisce in rete un pallone mal controllato da Meret dopo un altro colpo di testa non irresistibile dell'ex laziale Muriqi, entrato all'intervallo.

Il pareggio del Maiorca è una sorta di secchiata d'acqua gelida per il Napoli, che non riesce più a reagire. I tanti cambi da una parte e dall'altra fanno perdere interesse al match, che si chiude sull'1-1.

IL TABELLINO

NAPOLI-MAIORCA 1-1

MARCATORI: 9' rig. Osimhen (N), 55' Raillo (M)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (72' Zanoli), Rrahmani (46' Ostigard), Kim Min-Jae (46' Juan Jesus), Mario Rui; Fabian Ruiz (46' Anguissa), Lobotka (72' Demme), Zielinski (46' Elmas); Lozano (46' Politano), Osimhen (72' Petagna), Kvaratskhelia (72' Ounas).

MAIORCA (5-4-1): Rajkovic; Maffeo, Raillo, Gayà, Copete, Jaume Costa; Baba, Grenier, Dani Rodriguez, Angel (46' Kang In Lee); Abdon (46' Muriqi).