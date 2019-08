Napoli, la maglia numero 11 a Lozano: Ounas sempre più verso la cessione

Porte girevoli nell'attacco del : l'arrivo di Hirving Lozano aggiunge un altro pezzo importante a disposizione di Carlo Ancelotti per l'attacco. Qualcuno però potrebbe dovergli fare posto.

Durante la presentazione ufficiale del messicano è arrivato l'indizio su chi potrebbe essere il primo a partire. Il calciatore ex Eindhoven ha infatti scelto la maglia numero 11, che fino alla scorsa stagione era sulla schiena di Adam Ounas.

🎙 @HirvingLozano70 “Sono in una squadra che ha sempre lottato per grandi risultati e anche quest’anno vogliamo fare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”

