Napoli, lo scudetto si deciderà al Maradona: il calendario sorride, scontri diretti in casa

Il calendario sorride alla capolista Napoli: affronterà Roma, Lazio, Atalanta, Milan e Inter tutte in casa nel girone di ritorno.

“Un’occasione irripetibile”. Luciano Spalletti lo sa: quella davanti a lui al suo Napoli è una chance che non possono lasciarsi sfuggire. La formazione partenopea continua a macinare record su record e al giro di boa vanta un distacco di 12 lunghezze di vantaggio sulla seconda della classe, il Milan, un vantaggio che mai nessuno era riuscito a conquistare in Serie A.

Un divario ampio che nel girone di ritorno Osimhen e compagni dovranno gestire nel migliore del modi per portare a casa uno scudetto che all’ombra del Vesuvio manca da 33 anni.

Un campionato a parte, da ‘marziani’, con uno ‘score’ di 16 vittorie, 2 pareggi e un solo stop, arrivato contro l’Inter a San Siro il 4 gennaio scorso. Il cammino nel girone d’andata del Napoli di Spalletti è già storia.

Ora però i partenopei devono continuare a viaggiare alla stessa velocità supersonica se vorranno tenere a distanza di sicurezza le altre, tutte appaiate nella bagarre per un posto in Champions League e in ritardo di 12/13 punti in classifica.

Ripetersi dopo il giro di boa sarebbe una grandissima impresa, ma il Napoli di Spalletti vuole riuscirci a tutti i costi e conta sull’effetto Maradona.

Il calendario sorride agli azzurri e propone dieci gare interne, cominciando domenica contro la Roma, la squadra più in forma del 2023 avendo conquistato 10 punti come l’Atalanta.

Un primo test in cui il Napoli sarà spinto dal suo pubblico con l’obiettivo di fermare la formazione di José Mourinho.

Quella giallorossa è solo la prima big attesa a Fuorigrotta. A ritorno il Napoli ospiterà, infatti, Lazio, Atalanta, Milan e Inter: tutte le pretendenti ad un posto in Champions League dovranno misurare le loro ambizioni al Maradona e passare dall’inferno dei 50 mila tifosi azzurri.

Un bel banco di prova per le avversarie e un vantaggio notevole per Spalletti e la sua squadra, che vogliono evitare di replicare l’errore della passata stagione e fermarsi sul più bello, in primavera, abbandonando anzitempo la corsa scudetto.

Quest’anno ci saranno i tifosi e il Maradona a spingere il Napoli, anche grazie ad un calendario che sorride a Spalletti e che spinge gli azzurri verso la storia.