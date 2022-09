Napoli-Liverpool dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli contro Liverpool nella prima giornata del Girone A di Champions League: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

NAPOLI-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Liverpool

• Data: mercoledì 7 settembre 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: -

• Streaming: Amazon Prime Video

Debutto stagionale in Europa per il Napoli, che nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023 affronta il Liverpool.

La squadra di Luciano Spalletti, così come quella di Jurgen Klopp, è stata sorteggiata nel Gruppo A in compagnia di Ajax e Glasgow Rangers: il calendario, offre agli azzurri subito l'opportunità di misurarsi con una sfida di enorme fascino come quella contro i Reds con cui sono stati inclusi nello stesso girone per la terza volta dal 2018 ad oggi.

Tutto su Napoli-Liverpool: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-LIVERPOOL

Napoli-Liverpool si gioca mercoledì 7 settembre allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio alle ore 21:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-LIVERPOOL IN TV

La partita di Champions League tra il Napoli ed il Liverpool sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Amazon Prime Video: per poterla vedere in tv, occorrerà scaricare l'app di Amazon Prime su una smart tv compatibile o sulle console di videogames.

NAPOLI-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Per poter vedere Napoli-Liverpool in diretta streaming, sarà necessario utilizzare l'app di Amazon Prime Video, scaricarla anche su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito di Prime Video e sottoscrivere un abbonamento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Napoli-Liverpool su Amazon Prime Video affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale, potrete seguire avvicinamento e momenti salienti di Napoli-Liverpool: prepartita, formazioni ufficiali e live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LIVERPOOL

Napoli alla prima di Champions con l'abito fin qui migliore: 4-3-3, Rrahmani-Kim a blindare la difesa, capitan Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo, tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia (Lozano, reduce dal colpo subito a Roma, verso la panchina).

Liverpool con Salah, Darwin Nunez e Luis Diaz in attacco, Elliott e Milner ai fianchi di Fabinho in mediana, difesa intoccabile con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson a protezione di Alisson.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.