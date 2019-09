Napoli-Liverpool, le pagelle: Mertens illumina, Meret e Koulibaly alzano il muro

Meret salva il Napoli con due grandi interventi, Koulibaly giganteggia: Mertens e Llorente decisivi al momento giusto. Delude Manè nel Liverpool.

MERET 7: Salva il in due momenti chiave del match, su Manè prima e Salah poi: personalità e talento al servizio del Napoli.

KOULIBALY 7: Tiene a bada Firmino e alza il muro su ogni tentativo di imbucata dei Reds: KK è tornato.

MERTENS 7: Quattro goal in quattro partite, Ciro apre le danze spianando al Napoli la strada verso il successo. San Paolo sempre più ai piedi di 'Ciro'.

LLORENTE 7: Era l'uomo d'esperienza che mancava nella rosa azzurra in appuntamenti come questo: lo spagnolo subentra e fa sentire tutto il peso del proprio curriculum, chiudendo il match a tempo scaduto.

ADRIAN 7: Nonostante i due goal incassati, è il migliore del : dice no due volte in pochi secondi a Fabian Ruiz nel primo tempo, parata superba su Mertens nella ripresa, poi per poco non intercetta il penalty del belga. Non sta facendo rimpiangere Alisson.

MANE' 5: Superficiale e sprecone, l'ivoriano fallisce un paio di occasioni ghiottissime nonchè ripartenze che potevano rivelarsi letale. Bocciato.

PAGELLE

NAPOLI (4-4-2): Meret 7; Di Lorenzo 6,5, Manolas 5,5, Koulibaly 7, Mario Rui 7; Callejon 6, Allan 6,5 (75' Elmas sv), Fabian Ruiz 5,5, Insigne 5,5 (66' Zielinski 6); Lozano 5,5 (69' Llorente 7), Mertens 7. All. Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian 7; Alexander-Arnold 5,5, Van Dijk 6,5, Matip 6,5, Robertson 5,5; Henderson 6 (87' Shaqiri sv), Fabinho 6, Milner 6 (66' Wijnaldum 5,5); Salah 6, Firmino 5,5, Manè 5. All. Klopp.