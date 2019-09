Napoli-Liverpool, Klopp: "Loro si sono rafforzati, temo l'effetto San Paolo"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, parla alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli: “Dovremo difenderci bene”.

La lunga attesa sta per finire, il è pronto per fare il suo esordio in questa edizione della . La compagine partenopea, che è stata inserita nel Gruppo E, martedì sera affronterà il nel match valido per la prima giornata della fase a gironi.

Il tecnico dei campioni d’Europa, Jurgen Klopp, parlando nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato la gara contro gli uomini di Ancelotti.

“Negli ultimi giorni ci siamo concentrati esclusivamente sul . Nelle ultime ore abbiamo iniziato a pensare al Napoli, ci siamo parlati ma poi abbiamo preso l’aereo per lo spostamento. Certamente già conosciamo l’avversario e domani vedremo delle immagini per capire cosa fare, ma già l’anno scorso abbiamo imparato tanto su di loro. Ci prepareremo nel miglior modo possibile, sappiamo che saremo chiamati a difendere bene”.

Il Liverpool ha giocato al San Paolo già un anno fa e in quell’occasione è uscito sconfitto.

“Rispetto ad allora siamo migliorati molto in fase difensiva. Non ho dubbi sulla qualità dei miei giocatori, ma può sempre succedere di tutto. La mia speranza è quella che si continui come l’anno scorso e che i ragazzi sfruttino al meglio le nostre qualità”.

Rispetto a dodici mesi fa, il Napoli di oggi sembra una squadra più forte.

“La rosa è rimasta intatta e sono arrivati nuovi giocatori come Manolas. I Napoli è da anni una squadra in crescita, viene da buone stagioni ed è partita bene in questa. E’ una squadra che sa entrare tra le linee e sa colpire in contropiede, mi piace guardarla. Il Liverpool dovrà difendersi bene, ma anche loro dovranno farlo. Se temo l'effetto San Paolo? Si”.

Insigne ogni volta che vede il Liverpool sforna sempre ottime prestazioni.

“Ogni volta mi ride in faccia e dopo la partita se la ride ancora di più. Speriamo di riuscire a fermarlo un giorno, stiamo studiando il modo di farlo”.

Liverpool e Napoli sono le grandi favorite del girone e a Klopp andrebbe bene anche un pareggio.

“Dipende sempre da come giochiamo, ma accetterei anche un pari. Se poi nel corso della partita dovessimo meritare di vincere, allora vorrei la vittoria”.

Nei giorni scorsi il tecnico del Liverpool ha parlato del ‘caso spogliatoi' del San Paolo.

“Li abbiamo trovati in ottime condizioni, sono gli stessi dell’anno scorso. Forse non sono stati fatti lavori su quelli degli ospiti”.

Il Liverpool è una delle squadre che punta con maggior possibilità alla vittoria finale della Champions League.