Napoli-Liverpool, le formazioni ufficiali: Lozano fa coppia con Mertens

Ancelotti conferma Lozano accanto a Mertens, con Insigne largo a sinistra. In difesa torna Manolas. Il Liverpool recupera Robertson.

Le formazioni ufficiali di - :

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mané.

Nel Napoli, Ancelotti conferma la coppia d'attacco formata da Lozano e Mertens. Milik è recuperato ed è stato regolarmente convocato, ma partirà dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso.

Panchina, almeno inizialmente, anche per Zielinski: in mezzo al campo giocano Allan e Fabian Ruiz, con Callejon e Insigne larghi sulle fasce nel 4-4-2 azzurro. In difesa torna Manolas, che affianca Koulibaly con Maksimovic (preferito a Di Lorenzo) e Mario Rui terzini.

Liverpool con il tridente delle meraviglie Salah-Firmino-Mané. Robertson è recuperato da qualche problema fisico e scenderà regolarmente in campo. A centrocampo Henderson, Fabinho e Milner, con Wijnaldum che parte dunque dalla panchina. Adrian rimpiazza ancora Alisson.