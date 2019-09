Napoli-Liverpool dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli debutta nella fase a gironi di Champions League contro il Liverpool di Klopp: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Il si rituffa nelle coppe europee. Per la prima giornata della fase a gironi di gli azzurri se la vedranno col di Klopp, divenuto ormai avversario abituale per gli azzurri: tra amichevoli e incroci ufficiali, infatti, trattasi della quinta sfida in poco più di un anno.

L'urna di Montecarlo ha riservato alla squadra allenata da Ancelotti ancora una volta i Reds, esattamente come accaduto nella passata stagione quando il Napoli sfiorò un inatteso approdo agli ottavi di Champions in un raggruppamento di fuoco che comprendeva Liverpool, e . Stavolta, nel gruppo E, con Napoli e inglesi figurano e .

Lo scorso anno, il Napoli salutò la Champions proprio dopo il ko di misura ad Anfield nell'ultima giornata della fase a gironi: a condannare i partenopei fu Mohamed Salah, nonchè un super Alisson che negò a Milik la gioia del pari a tempo scaduto che avrebbe fatto passare il turno agli azzurri ed eliminato il Liverpool (divenuto poi campione d'Europa).

Nel match d'andata a sorridere furono invece i partenopei, sempre in extremis, grazie a Lorenzo Insigne. L'ultimo confronto tra Napoli e Liverpool è quello del 28 luglio in amichevole ad Edimburgo, con un rotondo 3-0 in favore degli uomini di Ancelotti.

Di seguito, tutto su Napoli-Liverpool: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

NAPOLI-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Liverpool

• Data: martedì 17 settembre 2019

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky, Mediaset

• Streaming: Sky Go, Mediaset Play

ORARIO NAPOLI-LIVERPOOL

Napoli-Liverpool si gioca martedì 17 settembre 2019 allo stadio 'San Paolo' di Napoli: fischio d'inizio previsto alle ore 21:00.

Il match tra Napoli e Liverpool, valido per la prima giornata del gruppo E di Champions League, sarà trasmesso sia su Sky da Sky Sport Uno (canale 201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) che in chiaro su Mediaset da Canale 5.

Napoli-Liverpool, inoltre, sarà visibile anche in diretta utilizzando Sky Go - il servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky - scaricando l'apposita app su PC, smartphone o tablet o in alternativa collegandosi sul sito Mediaset Play.

Rebus in attacco in casa Napoli, con Ancelotti chiamato a scegliere il partner di Mertens. Insigne agirà largo a sinistra, con Callejon a destra ed Allan in mediana insieme ad uno tra Fabian Ruiz o Zielinski. Spagnolo e polacco potrebbero però partire entrambi titolari, opzione questa che prevederebbe l'impiego di uno dei due tra le linee a sostegno di Mertens. L'altra opzione è schierare dal 1' Llorente o Lozano al fianco del belga, con l'esclusione di Fabian o l'ex . Manolas titolare in difesa, così come Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce.

Liverpool senza Alisson, Origi e Keita e col dubbio Robertson non al meglio: tra i pali Adrian, in mediana ballottaggio tra Henderson e Oxlade-Chamberlain, in avanti il trio delle meraviglie Salah-Firmino-Manè.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp.