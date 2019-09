Napoli-Liverpool, Costacurta fuori-onda sul rigore: "Un regalino"

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky, è stato pizzicato in un fuori-onda mentre parlava del rigore concesso al Napoli: "Un regalino eh".

Esordio da sogno per il che in ha battuto i campioni d'Europa in carica del con un secco 2-0. Risultato nato però da un episodio che fa discutere.

A dieci minuti dalla fine, quando la gara era ancora sullo 0-0, Callejon si è procurato un rigore per un intervento scomposto di Robertson nell'area del Liverpool. Intervento che alla moviola ha lasciato più di qualche dubbio.

Tanto che Alessandro Costacurta , ex difensore del ed oggi opinionista di 'Sky', è stato pizzicato durante un fuori-onda mentre criticava la scelta dell'arbitro Brych.

"Il rigore al Napoli un regalino eh".

L'ex calciatore però è stato corretto da Paolo Condò che invece ha definito 'netto' il rigore per il Napoli. Il tutto prima che la conduttrice Ilaria D'Amico si accorgesse di essere tornata in onda e interrompesse il dibattito.

In realtà da questa stagione anche in Champions League può essere utilizzato il VAR e nonostante questo il direttore di gara ha confermato la decisione iniziale, assegnando il rigore che è stato poi trasformato da Mertens e ha sbloccato il risultato.

Klopp dal canto suo ha preferito non soffermarsi troppo sull'episodio incriminato ma non è sembrato convinto dall'assegnazione del penalty.

"Ci sono diverse vedute, ma se un calciatore salta prima del contatto non è mai rigore ”.

Costacurta sembra pensarla come lui. Il dibattito, insomma, resta aperto.