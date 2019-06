Napoli-Liverpool, amichevole a luglio: quarta sfida in un anno

Il 28 luglio il Napoli sfiderà ad Edimburgo i Campioni d'Europa del Liverpool: ad agosto 2018 vittoria dei Reds, poi un successo a testa.

Big match amichevole in estate, una riproposizione del doppio confronto tra e andato in scena nella appena conclusa. Il 28 luglio, infatti, gli azzurri affronteranno i campioni d'Europa in un replay di quanto visto nella fase a gironi.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Napoli e Liverpool hanno tra l'altro concluso il girone C a pari punti, al secondo posto dietro il . A qualificarsi però è stata la formazione di Klopp, in virtù del maggior numero di reti segnate, vista la differenza reti e gli scontri diretti assoluamente in parità.

Risultato? Il Liverpool ha vinto la Champions League, mentre il Napoli di Ancelotti è stato retrocesso in e dunque eliminato dall' secondo classificato. La gara amichevole si giocherà al Murrayfield Stadium di Edimburgo, con orario ufficiale ancora da definire.

L'amichevole contro il Liverpool è di fatto la prima annunciata dal Napoli per la stagione estiva 2019, che come di consueto vedrà la società di De Laurentiis rendersi protagonista a Dimaro, in Val di Sole. Qui la squadra di Ancelotti preparerà il nuovo assalto alla dopo il secondo posto del campionato appena concluso.

Anche nel 2018 il Napoli aveva affrontato il Liverpool in amichevole, allora ad agosto e in quel di Dublino: risultato finale di 5-0 per la squadra di Klopp, che stavolta giocherà nella sua isola, in quel di Edimburgo. La quarta sfida agli azzurri in meno di un anno.

Vista la presenza del Liverpool in prima fascia Champions e al Napoli in seconda, le strade delle due compagini potrebbero nuovamente ricongiungersi nella massima competizione europea. Appuntamento ai sorteggi tra qualche settimana: per ora sfida amichevole in .