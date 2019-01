Napoli-Lazio, le pagelle: Fabian Ruiz domina, Lukaku sbanda

Fabian Ruiz domina il centrocampo, prestazioni super per Callejon e Milik nel Napoli. Acerbi e Lukaku sbandano, nella Lazio si salva Immobile.

NAPOLI

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Liga, Ligue 1 e Serie B in esclusiva

MERET 6.5: Due interventi di grande spessore su Milinkovic-Savic e Immobile prima di arrendersi sul goal, ma fa tutto con personalità.

MALCUIT 6.5: Altra prova convincente, ad eccezione di un quarto d'ora in apnea nella ripresa.

ALBIOL 6: Prova autoritaria, con la blanda chiusura su Immobile in occasione del goal come unica nota stonata.

MAKSIMOVIC 6: Non sempre bello da vedere, ma efficace nel suo lavoro.

MARIO RUI 6: Sul suo versante vive una serata serena, ma commette qualche errore gratuito di troppo.

CALLEJON 7: Trova il goal che interrompe il lungo digiuno in una di quelle partite in cui sembra ovunque, terzino e punta allo stesso tempo. (87' HYSAJ SV)

FABIAN RUIZ 7: Domina il centrocampo con la sicurezza di un veterano. Riparte e gestisce, cuce e tampona. E' dannatamente bravo a fare ogni cosa.

DIAWARA 6: Ordinato e pulito, in entrambe le fasi, si mostra in crescita rispetto alle ultime uscite. (72' VERDI 6: Potrebbe fare meglio in occasione di un paio di ripartenze)

ZIELINSKI 6.5: Dà sempre la sensazione di poter fare di più, ma si esprime finalmente su buoni livelli.

MILIK 7: Due legni e una punizione spettacolare, ma la sua serata potrebbe essere anche più ricca tanto riesce ad essere pericoloso. E' un altro giocatore rispetto ad un paio di mesi fa.

MERTENS 6: Dialoga bene con i compagni, pur senza fare cose straordinarie. Serve l'assist a Callejon per l'1-0. (82' OUNAS SV).

LAZIO

STRAKOSHA 6: Si supera in un paio di occasioni, ma non può niente contro l'uno-due degli azzurri che decide la partita.

LUIZ FELIPE 6: Meno di mezzora in campo prima di finire ko per infortunio. (28' BASTOS 5.5: Rischia il rosso per una brutta entrata su Zielinski)

ACERBI 4.5: Fatica a trovare le misure tra Mertens e Milik e si fa cacciare ingenuamente nel miglior momento dei suoi.

RADU 6: E' uno degli ultimi a mollare, il migliore del reparto arretrato.

LULIC 5.5: Parte largo a destra, dove non entusiasma, e finisce esterno mancino, mostrandosi più a suo agio.

PAROLO 5: Nella lotta a centrocampo è quello che si vede di meno, un corpo estraneo alla partita.

LUCAS LEIVA 6: Regia non troppo brillante, ma è praticamente lasciato solo da Milinkovic-Savic e Parolo.

MILINKOVIC-SAVIC 5: Spreca una buona palla dopo pochi minuti e finisce gradualmente per eclissarsi. (72' PATRIC 6: Prova a dare freschezza nell'acceso finale)

L'articolo prosegue qui sotto

LUKAKU 4.5: Malcuit e Callejon sembrano quasi prenderlo di mira e dalla sua parte si sfonda quasi sempre. (46' CORREA 6.5: Porta velocità e idee nella trequarti offensiva, il più pericoloso fino alla fine)

LUIS ALBERTO 5.5: Giochicchia tra le linee, convincendo solo a tratti.

IMMOBILE 6.5: Si accende con un tempo di ritardo, ma tanto basta per mettere la sua firma sull'incontro.