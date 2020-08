Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Correa affianca Immobile, Mertens nel tridente

Caicedo parte dall'inizio accanto a Immobile nella Lazio, Lazzari e Marusic i due esterni del 3-5-2 di Inzaghi.

Le formazioni ufficiali di - :

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Una grande classica del calcio italiano in scena al San Paolo, dove la Lazio cerca il secondo posto finale contro un Napoli che è ormai certo di giocare la prossima e sicuro del settimo posto in classifica.

Altre squadre

In attesa del pieno recupero di Caicedo Inzaghi manda in campo Correa dal primo minuto accanto al capocannoniere Immobile: conferme per Lazzari e Marusic sulle corsie esterne, mentre Parolo prende posizione in cabina di regia, affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Gattuso ripropone il tridente offensivo con Mertens punto di riferimento centrale: dentro anche Callejon e Insigne. Centrocampo di qualità con Lobotka in mediana e la qualità di Fabian Ruiz e Zielinski interni. Manolas accanto a Koulibaly a protezione della porta di Ospina, che prende il posto dell'indisposto Meret.