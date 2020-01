Napoli-Lazio incredibile: Hysaj e Leiva espusi, 2 rossi in 25'

I primi 25 minuti di Napoli-Lazio hanno visto accadere di tutto: dal goal di Insigne al rigore fallito da Immobile, fino a due cartellini rossi.

Non capita tutti i giorni di vedere una partita di calcio del genere, come - di Coppa . Nei primi 25' di gara, infatti, sono successe talmente tante cose che non c'è stato un attimo di respiro.

Prima il goal di Insigne in avvio, poi il calcio di rigore assegnato alla Lazio e fallito da Immobile in modo molto goffo, scivolando prima di battere. In tutto questo Hysaj è stato ammonito per un doppio cartellino giallo, il secondo molto ingenuo; poi Lucas Leiva ha protestato con l'arbitro mandandolo 'a quel paese' a seguito di un fallo che secondo lui non c'era, ed è finito sotto la doccia anche lui con un cartellino rosso.

Adesso le squadre giocheranno praticamente tutta la partita in dieci contro 10, con gli schieramenti già parecchio allungati, come se fossero gli ultimi minuti della partita.

Tra l'altro Gattuso ha già operato il primo cambio: Lobotka al debutto ha giocato appena 20', prima di lasciare il campo a Luperto dopo l'esulsione di Hysaj.