Napoli-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli sfida la Lazio nello scontro Champions della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Lazio

Napoli-Lazio Data: 22 aprile 2021

22 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Napoli di Gennaro Gattuso ospita la Lazio di Simone Inzaghi nel secondo posticipo della 32ª giornata di Serie A, in una gara che regala punti pesanti per la lotta Champions. I partenopei sono attualmente quinti in classifica con 60 punti, frutto di 19 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, i capitolini li inseguono al 6°posto a quota 58, con un cammino di 18 vittorie, 4 paregi e 8 k.o. Per entrambe le formazioni resta aperta la possibilità di un piazzamento fra le prime quattro, con un distacco rispettivamente di 2 e 4 lunghezze dalla Juventus.

Sono 64 i precedenti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa dei campani, e vedono un loro predominio con 32 vittorie, 22 pareggi e 10 successi dei capitolini. Il Napoli ha vinto tutte e 3 gli ultimi confronti casalinghi con la Lazio, e nel caso in cui facesse risultato pieno, eguaglierebbe la sua miglior striscia assoluta di vittorie contro gli azzurri, ovvero 4 dal 1993 al 1995.

L'Aquila invece ha vinto la gara di andata e se arrivasse un nuovo exploit farebbe una doppietta di successi che nella storia c'è stata soltanto nel 1935/36, nel 1936/37 e nel 1993/94. I biancocelesti arrivano da una serie positiva di 5 vittorie consecutive, mentre i partenopei hanno rimediato 3 vittorie e un pareggio contro l'Inter nelle ultime 4 giornate.

Lorenzo Insigne è il miglior marcatore del Napoli con 15 reti, Ciro Immobile è il bomber della Lazio con 16 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-LAZIO

Napoli-Lazio si disputerà la sera di giovedì 22 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello di Brindisi, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 130° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il posticipo Napoli-Lazio sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Chi lo preferisse, potrà vedere Napoli-Lazio anche in diretta streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il match, avrete le ultime novità riguardanti le due squadre e, appena saranno annunciate, le formazioni ufficiali. Successivamente sarete aggiornati minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Gattuso schiererà i partenopei con il 4-2-3-1. In attacco agirà Mertens, con Politano (favorito su Lozano), Zielinski e Lorenzo Insigne a sostegno sulla trequarti. Dalla panchina Osimhen. In mediana toccherà a Bakayoko affiancare Fabian Ruiz. In difesa coppia centrale composta da Manolas e Koulibaly, con Di Lorenzo e Mario Rui esterni bassi. Fra i pali spazio a Meret, visto che Ospina è indisponibile per infortunio assieme a Ghoulam. Out per squalifica, invece, Demme.

Simone Inzaghi, che non potrà ancora sedersi in panchina in quanto non si è ancora negativizzato al Covid ma sta bene, ha un unico dubbio di formazione riguardante il pacchetto arretrato: al momento Patric sembra in vantaggio su Fares e Lulic per completare la linea a tre con Acerbi e Radu davanti a Pepe Reina. A centrocampo Lucas Leiva agirà da playmaker, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno le due mezzali. Lazzari e Marusic presidieranno le due fasce, davanti toccherà ancora a Correa affiancare il bomber Ciro Immobile.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.