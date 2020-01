Napoli-Lazio da dentro o fuori: Lobotka pronto all'esordio

Napoli-Lazio vale l'accesso alle semifinali di Coppa Italia: esordio in vista per Lobotka, anche Demme dal 1'. Capitolini con Caicedo e Immobile.

La Coppa può essere un'ottima medicina per guarire dal mal di campionato per il , finito nella parte destra della classifica: i quarti di finale con la rappresentano uno snodo cruciale della stagione, pesantemente compromessa dai risultati scellerati ottenuti nelle ultime partite.

Per i partenopei una prova tutt'altro che semplice contro una delle squadre più in forma del momento, reduce da undici vittorie consecutive in ed in piena corsa per lo Scudetto, obiettivo inimmaginabile fino a qualche mese fa.

Non esattamente l'avversario migliore da cui ripartire per il Napoli, che comunque in caso di vittoria darebbe un senso diverso alle prossime settimane: Gattuso ha intenzione di rivoluzionare il centrocampo, dove con Zielinski partiranno titolari i nuovi acquisti Demme e Lobotka. Per lo slovacco si tratta dell'esordio in assoluto in azzurro dopo la panchina del 'San Paolo' nel ko con la .

In attacco Lozano dovrebbe prendere il posto di Callejon nel tridente con Milik e Insigne. Di Lorenzo pronto a tornare nel suo ruolo naturale di terzino destro, insieme a Manolas al centro della difesa ci sarà Luperto. Resta il dubbio in porta: Meret leggermente favorito su Ospina.

Simone Inzaghi non potrà contare su Luis Alberto, tenuto a riposo in vista del derby: il sostituto sarà Parolo, Jony in pole su Lulic che non è al meglio. In avanti la collaudata coppia Caicedo-Immobile, mentre tra i pali Proto insidia Strakosha che accusa un problema al gomito.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Lazio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile.