Napoli, solo lavoro in palestra per Milik: è in dubbio per l'Inter

Se l'Inter perde Moses, il Napoli rischia di dover fare a meno di Milik: il polacco ha lavorato in palestra assieme a Younes e Llorente.

Se l' dovrà fare a meno di Moses per la semifinale di ritorno di Coppa , giovedì sera anche il rischia di dover fare i conti con un'assenza non da poco: quella di Arkadiusz Milik, non al meglio e in dubbio per la gara.

A far sobbalzare i tifosi azzurri è lo stesso club partenopeo, che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato il consueto report giornaliero post allenamento mattutino:

"Lavoro in palestra e in campo per Malcuit e Koulibaly. Milik, Llorente e Younes hanno svolto lavoro in palestra".

Malcuit e Koulibaly stanno recuperando dai rispettivi infortuni e dovrebbero tornare a disposizione di Gattuso in questo mese. Ma la novità è rappresentata proprio da Milik, che sabato sera contro il ha giocato i primi 74 minuti, prima di lasciare il posto a Mertens.

Detto che lo stesso belga ha recuperato immediatamente dal colpo alla caviglia che lo aveva costretto ad abbandonare anzitempo il match contro il , l'attesa ora è per Milik. Se il polacco non dovesse recuperare in tempo per l'Inter, strada spianata proprio per Mertens.