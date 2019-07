Napoli, l'agente di Hysaj allo scoperto: "Vogliamo andare via, all'estero o in Italia"

L'agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' si scopre: "L'intenzione mia e del club era quella di andare via".

Il nel calciomercato non è impegnato solo sul fronte acquisti, con la questione Pepé caldissima, ma anche sulle cessioni. Una di quelle più probabili sembra riguardare Elseid Hysaj, anche se di trattative in fase di completamente non ce ne sono.

L'agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato a 'Radio Kiss Kiss Napoli' della situazione del suo assistito, senza risparmiare mezzi termini.

"Noi ed il Napoli eravamo d'accordo a lasciar partire il ragazzo, che vuole provare nuove esperienze, vuole respirare nuova aria e tornare sui suoi livelli. Inoltre io non posso mettere in competizione nello stesso ruolo due miei giocatori (Di Lorenzo è l'altro ndr)".

Giuffredi, dopo aver presentato la situazione, passa all'attacco e spiega cosa vuole fare in concreto.