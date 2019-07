Napoli, lady Malcuit: "Mi dissero che i napoletani erano razzisti ed è vero"

La fidanzata di Kevin Malcuit si scaglia contro i tifosi del Napoli: "Mi venne detto che avevano la reputazione d'essere razzisti ed è vero".

Esplode la polemica in casa : la fidanzata di Kevin Malcuit, Ashley Rose, si è letteralmente scagliata contro alcuni tifosi azzurri che l'hanno insultata sui social per la sua forma fisica e i capelli, oltre che per il colore della pelle.

La compagna del terzino francese si è sfogata con queste Instagram Stories in cui ha usato parole molto forti nei confronti di coloro che si sono resi protagonisti di tali attacchi.

"Da quando sono arrivata, i napoletani sono disgustosi con me! Sono brutta, sono la sorella del mio fidanzato perché ho gli stessi capelli... Ah!!! Ho dimenticato! Devo fare una dieta. Ma ero stata avvertita: non sono bianca e magra, con lunghi capelli lisci. Ho grandi capelli afro (quando non ho le parrucche), sono nera e con le forme... Non è la 'donna di calciatore' ideale. Mi piacciono le mie forme, amo la mia pelle, amo i miei capelli e quando vedo i commenti sono molto più bella di tutti voi perché ho l'anima più bella. Non sono in una relazione con te, quindi la tua opinione non mi interessa".

Infine una frase ancora più dura che fa capire quanto lady Malcuit tenesse a difendersi in maniera chiara.