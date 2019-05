Napoli, la figlia di Ancelotti su Instagram: "Il calcio è una bugia"

Il ha concluso la stagione con una sconfittta per 3-2 sul campo del . Ko indolore per la squadra di Ancelotti, da tempo sicura di aver conquistato il secondo posto in classifica e l'accesso alla prossima edizione della .

A far suscitare qualche perplessità sul futuro azzurro ci ha pensato la figlia dell'attuale mister, Katia, che tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio alquanto criptico.

"Il calcio è una bugia".

Resta da capire se questa affermazione si riferisca al futuro del padre, che a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte sembra essere certo, ossia la permanenza al Napoli, o se dietro questo suo post ci sia solo la delusione per come sono andate le cose nell'ultimo turno di campionato.

Katia è rimasta infatti tifosissima del e sicuramente sarà rimasta colpita dalla mancata qualificazione del Diavolo alla prossima edizione della Champions League con la contemporanea qualificazione dei cugini nerazzurri.