Napoli, la crescita di Mertens oscura Milik: Ancelotti deve recuperare il polacco

Il Napoli ha ritrovato le giocate di Dries Mertens, ma ha perso i goal di Milik: soltanto una rete per il polacco nelle ultime 6 partite.

Per un Mertens che vola, c'è un Milik che soffre. Se il punto fermo nell'attacco del Napoli è Lorenzo Insigne, al suo fianco nessuno dei due attaccanti è riuscito a essere costante anche giocando meno. Ora è il momento del belga, prima lo è stato del polacco. Nessuno dei due ha dato vera continuità in questo inizio di stagione.

Arkadiusz Milik finora ha realizzato 4 goal in stagione, uno contro la Lazio alla prima giornata e due contro il Parma, decisivi per vincere 3-0. Il quarto è stato contro l'Empoli a risultato già acquisito ed è anche l'unico realizzato nelle ultime 6 partite, dalla vittoria per 0-3 a Udine a oggi.

Al Friuli il polacco in avanti era stato affiancato proprio da Mertens, che da quella partita ne era uscito molto meglio del compagno di reparto: un goal e un assist. Da lì il belga non si è più fermato ed è arrivato a 6 goal nelle ultime 6 partite, compresi il momentaneo 1-2 al Parc des Princes e il goal del pari contro la Roma.

Proprio dopo la rete ai giallorossi Mertens si era sfogato, ammettendo la propria delusione per non essere stato schierato da titolare. La situazione si è ripetuta anche sabato sera sul campo del Genoa. L'ex PSV è partito dalla panchina, subentrando poi a Milik all'intervallo e risultando decisivo nella vittoria finale con l'assist di tacco a Fabian Ruiz per il gol del pareggio.

L'avvicendamento del Marassi è lo specchio del momento che stanno vivendo i due attaccanti partenopei. Nel giro di un mese e mezzo Milik è passato da inamovibile dell'attacco a rincalzo di quello che all'inizio sembrava dover essere la sua riserva. Nelle ultime 6 gare, l'ex Ajax è stato titolare soltanto tre volte, finendo sempre sostituito, è subentrato due volte dopo l'80' e in un'occasione, in casa con il PSG, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Al contrario Mertens ha trovato la maglia da titolare per quattro volte e nelle altre due circostanze è subentrato in situazione di svantaggio. Ed è stato incisivo: gol contro la Roma, assist contro il Genoa. Al momento il 'folletto' belga è diventato irrinunciabile per Ancelotti, quasi quanto Insigne. E la forma di Milik preoccupa i piani di rotazioni offensive del tecnico.

Per un Mertens che sale, c'è un Milik che scende e che va recuperato, ma non può essere aspettato a lungo: al rientro dalla pausa i partenopei si giocheranno immediatamente la qualificazione in Champions e non dovranno perdere contatto dalla Juve. I gol del polacco saranno indispensabili, quanto lo sono stati quelli di Mertens finora.