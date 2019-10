Napoli, Koulibaly sicuro: "Voglio vincere qui, obiettivo Scudetto"

Con il suo affronterà oggi il in amichevole, ma il pensiero fisso di Kalidou Koulibaly è rivolto alla stagione del suo . Il centrale difensivo ha ribadito gli obiettivi stagionali della squadra azzurra, allontanando le voci di mercato sul proprio conto.

Dal ritiro della sua nazionale Koulibaly ha definitivamente spento i desideri delle pretendenti:

"Sono abituato alle voci di mercato, ne escono tante dove si parla della mia partenza, ma il mio obiettivo è vincere con il Napoli, del resto non mi interessa".

Il difensore senegalese lancia la sfida alla ancora una volta:

"Il nostro obiettivo è vincere lo Scudetto battendo i migliori, anche se quest'anno sarà più difficile perchè tutti si sono rinforzati e la competitività del campionato è aumentata. La resta la squadra da battere. L'avvio di stagione non è stato dei migliori, ma dobbiamo crescere per avvicinarci a loro. Champions? Vogliamo qualificarci il prima possibile, siamo dispiaciuti per il pareggio con il ".