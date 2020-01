Napoli ko, Gattuso spiega: "In questo momento non è facile giocare al San Paolo"

Il 2020 del inizia con una brutta sconfitta casalinga che fa ripiombare la squadra in piena crisi dopo la vittoria ottenuta nel recupero contro il prima della sosta.

Gennaro Gattuso, intervistato da Sky Sport', commenta il pesante ko subito contro l' . Mentre per decisione dell'allenatore i giocatori non rilasceranno dichiarazioni.

"Oggi penso sia stata la migliore partita della mia gestione. Non è un caso che al 'San Paolo' non si vinca da tanto. Alla squadra ho detto che dobbiamo continuare così senza guardare la classifica. Di Lorenzo e non Luperto? A parte la scivolata ha fatto un'ottima partita. Ci siamo fatti infinocchiare 4-5 volte. Non dobbiamo pensare sempre alla sfiga".