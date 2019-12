Napoli ko, Gattuso amaro: "Primi 10 minuti da sciagura, i fischi ci stanno"

Il cade in casa contro il e Gennaro Gattuso deve digerire il primo boccone amaro della sua avventura azzurra. Al termine dei novanta minuti l'ex ha analizzato la sfortunata serata sottolineando le difficoltà della squadra.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Gattuso ha subito respinto ogni possibile alibi, mettendo in risalto i problemi della rosa:

"Io non credo alla sfortuna, mentalmente questa squadra non fa bene e ci abbiamo messo del nostro: abbiamo preparato la partita in due giorni e mezzo e ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo salendo troppo. Dobbiamo tornare a credere nel nostro potenziale e risolvere i problemi, non siamo brillanti ma il Napoli è una grande squadra".

Insigne è stato fischiato al momento della sostituzione, il pubblico ha poi espresso tutto il suo malumore nei confronti della squadra a fine partita:

"Ho visto anche cose positive che però non bastano, la squadra è in sofferenza e se metti un attaccante in più ti scopri e finisce così. Insigne? Non parlo solo di lui, per 10 anni il Napoli è stato secondo o terzo in classifica, i fischi ci stanno".