Napoli ko contro la Juventus, De Laurentiis: "Chi è in ritardo faccia posto ad altri"

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, torna sulla sconfitta patita con la Juventus: “Ancelotti non ha fatto errori, dura rinunciare ai migliori".

Quello del è stato un inizio di stagione complicato. Il calendario ha infatti riservato alla compagine partenopea due trasferte consecutive sui campo di e . Se contro i gigliati è arrivata un’importante vittoria al Franchi, la sfida dell’Allianz Stadium ha visto imporsi i campioni d’ per 4-3 in pieno recupero.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlando ai microfoni di Sky Sport è tornato sulla sconfitta patita a e nel farlo ha spiegato come Carlo Ancelotti sia esente da responsabilità.

"A volte non bisogna rispettare i gradi di importanza in una squadra. Chi è arrivato in ritardo deve fare posto a coloro che hanno svolto tutta la preparazione. Sappiamo che è difficile lasciare fuori i migliori e quindi non si possono attribuire degli errori ad Ancelotti. Siamo umanamente coinvolti e pesa lasciare fuori dei giocatori”.

Il Napoli in ritroverà il nella fase a gironi. I Reds sono i campioni d’Europa in carica, ma sono già stati battuti dai partenopei in amichevole nel corso dell’estate.

“Abbiamo battuto il Liverpool in amichevole con ampio margine, ma la cosa non deve dare tranquillità ai giocatori. Dovranno entrare in campo arrabbiatissimi, concentratissimi, come se fosse la partita dell’anno. Per noi ogni gara deve essere quella dell’anno, solo così si possono raggiungere certi obiettivi”.

De Laurentiis si è soffermato anche sui progetti futuri dell’ECA e sul ruolo nel comitato esecutivo: