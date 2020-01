Napoli-Juventus, una novità per i bianconeri: zero tiri nel primo tempo

Per la prima volta durante questa stagione di Serie A, la Juventus non è riuscita a concludere nello specchio: risultato, sconfitta.

e non sono andate oltre il pari, ma laha dovuto incassare una sconfitta in quel di . Il gennaio di si conclude così con Madama a +3 sui nerazzurri e +5 sui biancocelesti, che come noto devono però giocare la partita interna contro il . Il team Sarri riparte, consapevole di dover rispondere.

Un brutto colpo, inaspettato visto il deludente cammino del Napoli fin qui, tramutatosi in possibilità concreta dopo la prima frazione al San Paolo. Con Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo in campo, infatti, la Juventus non è mai riuscita ad impegnare Meret concludendo verso la porta azzurra.

Per la prima volta in questa Serie A zero tiri nello specchio avversario per la Juventus, che ha faticato tantissimo dalla trequarti in su contro un Napoli deciso a rinascere nella gara più importante dell'anno per i tifosi partenopei. Detto fatto, 2-1 e stavolta goal di Cristiano Ronaldo arrivato troppo tardi.

Anche nella ripresa la Juventus non è stata certo roboante, andando comunque vicina a sbloccare la gara del San Paolo in suo favore con il goal di Cristiano Ronaldo annullato per fuorigioco. Poco dopo la rete di Zielinski e quella di Insigne che hanno gettato i bianconeri in avanti, riuscendo però a riaprire il tutto a danno ormai fatto.

Solo un passo falso? Probabilmente sì, visto e considerando come la Juventus si trovi ancora in vetta alla Serie A, agli ottavi di dopo aver stravinto il girone e alle semifinali di Coppa . Da segnalare però anche la sconfitta di contro la Lazio.

Per la Juventus il prossimo turno di campionato sarà quello contro la , allo Stadium. Un'altra sentitissima gara per gli avversari, anch'essi decisi ad abbandonare una posizione di classifica non esaltante. Ad avere il sangue gli occhi, però, sarà quasi certamente la Madama padrona di casa.