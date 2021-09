Napoli-Juventus, Szczesny non la tiene: Politano pareggia

Dopo l'errore di Manolas su Morata nella prima frazione, il portiere della Juventus non è stato certo infallibile sul tiro di Insigne.

L'attesissima Napoli-Juventus ci ha messo un po' a carburare. Tante pause, causa falli in mezzo al campo e proteste, ma soprattutto errori da una parte e dall'altra. I due goal, uno per parte, sono di fatto arrivati causa prestazioni non proprio eccelse.

Se Manolas ha regalato palla a Morata in occasione del vantaggio della Juventus nel primo tempo, nella ripresa ci ha pensato Szczesny ad apparecchiare il pallone per l'arrivo di Politano, in occasione dell'1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Minuto 57, costruzione dell'azione offensiva sulla sinistra per il Napoli. Palla a Insigne e ormai celeberrimo tiro a giro di Insigne dal limite, su cui Szczesny sembrava potesse bloccare in maniera sicura e netta. Invece, palla respinta debolmente e preda di Politano, che da due passi ha depositato per l'1-1.