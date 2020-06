Sarri sbotta: "Mi girano i coglioni quando dicono che non abbia vinto trofei importanti"

La Coppa Italia sarebbe il primo titolo d'elite in Italia per Sarri: "Ma ho fatto otto promozioni sul campo. Napoli? Mi frega della finale".

La prima conferenza stampa pre-partita dopo il ritorno in campo. Maurizio Sarri si presenta nel centro sportivo della per presentare la finalissima di Coppa contro il , che avrà sì un altro sapore senza tifosi in loco, ma sarà la prima possibilità di vincere un trofeo per entrambe le squadre.

Sarri incontra nuovamente il suo passato in finale di , per provare a sollevare un trofeo importante in territorio italiano dopo aver fallito proprio negli anni di Napoli. Una gara nella gara per il tecnico della Juventus, carico per il primo match secco in bianconero, ad un anno dal successo in finale di .

In conferenza stampa Sarri ha parlato della seconda partita ravvicinata:

"In cinque giorni la condizione fisica non cambia, in un momento particolare le partite sono tutte particolari e difficilissime. Ho visto un Napoli che ha provato a prendere gli avversari prima e poi aspettarli, sono una squadra difficile da affrontare. In certe partite sa esprimersi su alti livelli, ha battuto noi, l' e pareggiato col ".

Sarri non ha ancora deciso chi schierare in avanti:

"Non che con l'altra posizione diamo molti riferimenti, i ragazzi son liberi in avanti. Sì, stiamo provando anche con la soluzione di Dybala falso nove. Ronaldo contro il ha fatto come il resto della squadra, bene e poi si è affievolito come il resto della squadra. Ma questo periodo è normale".

Primo trofeo d'elite per Sarri in Italia? Il tecnico della Juventus guarda oltre:

"Mi girano leggermente i coglioni quando si dice che in Italia non abbia vinto niente, perchè si parla solo di altissimi livelli. Io ho fatto otto promozioni sul campo da una categoria all'altra senza saltarne neanche una. Solo in C1 ho fatto i playoff. E' poco visto dai giornalisti abituati a parlare di Champions, ma è difficilissimo nelle categorie inferiori. E' chiaro che in tutti noi c'è la voglia di vincere trofei importanti per tifosi. Non ho retro-pensieri sugli avversari".

Nessuna dichiarazione d'amore per il Napoli come in passato:

"La finale che avrei voluto è perchè siamo in finale, ora sono concentrato solo su di noi. E' il momento di tirare fuori tutto quello che abbiamo. I risultati per un allenatore al primo anno di Juventus sono i migliori degli ultimi 50 anni anche se nessuno se lo ricorda".

Out Higuain quasi sicuramente, Ramsey in grosso dubbio: