Napoli-Juventus: le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

Napoli e Juventus si affrontano nella finale di Coppa Italia dopo aver eliminato Inter e Milan: le probabili formazioni delle due squadre.

Otto anni dopo tocca di nuovo a loro: e si affronteranno nella finale di Coppa all'Olimpico di , lo stesso teatro del 2012 quando ad alzare il trofeo furono gli azzurri allora allenati da Mazzarri.

Il Napoli di Gattuso è arrivato in finale dopo aver superato l' in semifinale, mentre la Juventus ha eliminato il con due pareggi: 1-1 a 'San Siro' e 0-0 allo 'Stadium'.

La società partenopea ha vinto la cinque volte, l'ultima nel 2013/14 superando la in finale, mentre la Juventus detiene il record grazie ai 13 trofei in bacheca di cui quattro consecutivi conquistati tra il 2015 ed il 2018 con Allegri in panchina.

In caso di parità al termine dei 90 minuti, così come già previsto per le semifinali, non si giocheranno i tempi supplementari ma la Coppa Italia verrà assegnata ai calci di rigore.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

Gattuso deve fare a meno dello squalificato Ospina, migliore in campo contro l'Inter, che verrà sostituito da Meret. Recupera invece Manolas che potrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa accanto a Koulibaly anche se Maksimovic ha fatto più che bene in semifinale e dovrebbe essere confermato. A centrocampo probabile il rientro dal 1' di Fabian Ruiz al post di Elmas. Demme agirà davanti alla difesa con Zielinski sul centrosinistra. Infine nel tridente sono sicuri di una maglia sia capitan Insigne che Mertens, miglior marcatore nella storia del Napoli. Per l'altro posto è invece aperto il ballottaggio Politano-Callejon col primo leggermente favorito.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

Sarri sembra orientato a confermare quasi in toto la formazione che ha pareggiato contro il Milan. In difesa ancora out Chiellini, al centro ci saranno ancora Bonucci e de Ligt con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Possibile novità a centrocampo dove Khedira contende una maglia a Pjanic: se giocasse il tedesco toccherebbe a Bentancur andare in cabina di regia con Matuidi confermato sul centrosinistra. Un solo dubbio davanti: senza Higuain, toccherà ancora a Cristiano Ronaldo e Dybala. Ballottaggio aperto tra Cuadrado e Douglas Costa. Out anche Demiral e Ramsey.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. All.: Sarri

