Napoli-Juventus, Pjanic sui social: "Le decisioni dell'arbitro vanno rispettate, così come i verdetti del campo!"

Partita dolceamara, quella che Miralem Pjanic ha vissuto da protagonista questa sera al San Paolo di Napoli. Il centrocampista bianconero ha prima portato in vantaggio la Juventus, battendo Ospina su punizione, ed è stato poi espulso nel secondo tempo per doppia ammonizione.

Emozioni contrastanti che Pjanic ha voluto commentare con un post sui social. Un messaggio di scuse nei confronti del popolo bianconero, accompagnato anche da una frase sibillina che lascia spazio a diverse interpretazioni.

"Passare dall'euforia per il gol, alla colpa di aver lasciato i compagni in 10, per tornare alla gioia di una vittoria fondamentale. Ovviamente chiedo scusa a tutti ed in ogni caso le decisioni dell'arbitro devono essere sempre rispettate, così come i verdetti del campo!".