Napoli-Juventus, emergenza bianconera in panchina: giovani e due portieri

Big match tra Napoli e Juventus alla ripresa del campionato: tutte le informazioni sulla partita, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Infortunati come Arhur e Kaio Jorge. Sudamericani appena tornati dalle sfide intercontinentali e non disponibili (Danilo, Alex Sandro, Dybala, Bentancur). Problemi di gastroenterite improvvisi (Cuadrado). Chiesa non al meglio. Lasi presenta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con una formazione praticamente obbligata.

Allegri ha proposto titolare Pellegrini, puntando su Morata in avanti e Locatelli in mezzo. La panchina della Juventus? Due portieri, ovvero Pinsoglio e Perin, De Ligt, pronto a subentrare nella ripresa al pari di Kean e Ramsey, l'inserimento di Rugani e i tre giovani Miretti, Soule e De Winter.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski.