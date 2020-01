Napoli-Juventus, Ospina influenzato: giocherà Meret

Il portiere colombiano non giocherà il big match di questa sera: Gattuso proporrà nuovamente Meret come estremo difensore titolare.

Gattuso ha cambiato la gerarchia, ma l'opportunità odierna potrebbe nuovamente ribaltare tutto., infatti, sarà nuovamente titolare nela causa dell'influenza accusata da Ospina, estremo difensore colombiano che nelle ultime settimane è stato scelto dal tecnico azzurro come primo della lista.

📌 @D_Ospina1, colpito da un forte stato influenzale, non sarà della partita. Alla lista dei convocati si aggiunge il portiere Antonio Pio Daniele.

💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 26, 2020

Il Napoli ha comunicato il problema di Ospina via social, evidenziando come l'ex sia stata colpito da forte stato influenzale e per questo motivo è uscito dai convocati per la sfida contro la , essenziale in chiabe rinascita stagionale per la squadra partenopea.

Tra i convocati del Napoli aposto di Ospina, insieme a Meret, che dunque giocherà titolare dopo diverse gare in cui Ospina è stato imprescindibile tra i pali, anche il secondo Karnezis e il giovane 17enne Antonio Pio Daniele, pportiere della Primavera.