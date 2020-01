Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Sarri col tridente Ronaldo-Higuain-Dybala

Sarri opta per il tridente pesante: i bianconeri davanti saranno Ronaldo, Higuain e Dybala. Gattuso lancia Demme in regia, con Ruiz e Zielinski.

Le formazioni ufficiali di - :

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo .

Il ventunesimo turno di si chiude con l'emozionante sfida del 'San Paolo' fra Napoli e Juventus: i bianconeri cercano la prima fuga stagionale.

Il Napoli di Gattuso è alla ricerca della prima grande impresa della propria stagione, al 'San Paolo' la preda è quella grossa: arriva la Juventus prima in classifica. La prima novità per gli 'Azzurri' arriva fra i pali: sarà Meret a prendere il posto di un influenzato Ospina dal 1'. L'allenatore dei partenopei sceglie Demme per la regia, ai suoi fianchi agiranno Zielinski e Fabian Ruiz.

In difesa Gattuso decide di adattare ancora Di Lorenzo al centro, affiancandolo con Manolas: sulle fasce spazio a Hysaj e Mario Rui. L'attacco del Napoli sarà in formato tridente: Callejon, Milik e Insigne guideranno l'offensiva degli azzurri. L'obiettivo della compagine partenopea è quello di stupire e riconquistare il proprio pubblico con lo scalpo più ambito d' .

Occasione ghiotta anche per la Juventus, che potrebbe approfittare del doppio passo falso di e e tentare la prima mini-fuga del campionato. Nella partita che segna il ritorno di Maurizio Sarri al 'San Paolo', il tecnico di Bagnoli opta per il tridente pesante: l'attacco bianconero, infatti, sarà composto da Ronaldo, Higuain e Dybala. Scelta anche simbolica dell'allenatore bianconero, che dimostra di essere venuto nel capoluogo campano con un solo risultato in mente.

Fra i pali ci sarà il solito Szczesny, con davanti la coppia difensiva De Ligt-Bonucci: sugli esterni ci saranno Cuadrado ed Alex Sandro. A centrocampo Maurizio Sarri, oltre al rientrante Bentancur ed a Pjanic in regia, sceglie di schierare dal 1' Blaise Matuidi. Parte dalla panchina, invece, Ramsey: il gallese è pronto a subentrare a gara in corso.

