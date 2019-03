Napoli-Juventus: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Il Napoli sfida la Juventus capolista nella 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Napoli di Carlo Ancelotti sfida la Juventus capolista di Massimiliano Allegri nel big match della 26ª giornata di Serie A . I bianconeri guidano la graduatoria imbattuti con 22 vittorie e 3 pareggi, e in caso di vittoria spingerebbero i partenopei, secondi con 56 punti e un cammino di 17 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, a -16, maggior distacco nell'era dei 3 punti che eguaglierebbe quello fra Inter e Roma nella stagione 2006-07. I campani invece, in caso di vittoria, terrebbero aperto un filo di speranza in chiave Scudetto, portandosi a - 10.

Fra i partenopei il miglior marcatore è il polacco Arkadiusz Milik, autore di 14 goal in 22 presenze, mentre Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Vecchia Signora e della Serie A con 19 reti realizzate in 25 gare giocate.

Il Napoli è reduce da qualche passo falso nelle ultime settimane, e ha riportato 2 pareggi consecutivi prima della rotonda vittoria sul Parma al Tardini, la Juventus invece dopo il pari casalingo con i ducali ha fatto percorso netto con 3 vittorie nelle ultime 3 partite.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-JUVENTUS

Napoli-Juventus si giocherà domenica sera, 3 marzo, allo Stadio San Paolo di Napoli. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30. Sarà il 146° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE NAPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il big match Napoli-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno godersi l'evento anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go, collegandosi alla app con un pc, un tablet o uno smartphone.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

