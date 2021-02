Napoli-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus va in trasferta a Napoli nella 22ª giornata di Serie A: qui trovate tutte le formazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Juventus

Napoli-Juventus Data: 13 febbraio 2021

13 febbraio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

In attesa di giocare la gara d'andata, si gioca la partita di ritorno. Napoli e Juventus si trovano di fronte nella 22ª giornata di Serie A per la rivincita della Supercoppa Italiana, giocata lo scorso 20 gennaio e vinta dalla Juventus per 2-0.

Le due squadre sono state al centro di un intrigo riguardante la gara d'andata, non giocata e inizialmente assegnata a tavolino alla squadra bianconera, prima che il Napoli vincesse il ricorso conquistandosi la possibilità di giocare all'Allianz Stadium. La partita non ha ancora una data fissata per il recupero.

Nel precedente incontro era però stato il Napoli a festeggiare, nella finale di Coppa Italia giocata a Roma lo scorso 17 giugno. L'ultima trasferta bianconera a Napoli è invece datata 26 gennaio 2020, con la vittoria per 2-1 dei partenopei sull'allora squadra di Maurizio Sarri.

I bianconeri iniziano la giornata al terzo posto con 42 punti, mentre il Napoli è a 37. Entrambe le squadre hanno ovviamente una partita ancora da recuperare.

Qui potete trovare tutte le notizie su Napoli-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming .

ORARIO NAPOLI-JUVENTUS

Napoli-Juventus si giocherà alle ore 18.00 di sabato 13 febbraio 2021. Sede della partita sarà lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La gara, valida per la 22ª giornata della Serie A 2020/21, si giocherà ovviamente a porte chiuse.

Napoli-Juventus sarà visibile in diretta esclusiva su Sky. Il match, come tutte le sfide che si giocano di sabato alle ore 18.00, potrà essere visto sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita tra Napoli e Juventus si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go, che Sky mette a disposizione dei suoi clienti abbonati. Basterà scaricare l'applicazione su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, oppur su pc o notebook, da app store o collegandosi direttamente al sito.

Il match sarà trasmesso in streaming anche su Now Tv, servizio di streaming di Sky. Sarà necessario collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Serie A.

anche su, attraverso il nostro servizio di diretta live testuale. Collegandovi al sito già nelle ore prima del match potrete trovare tutte le novità riguardo la gara, dalle formazioni alle curiosità. Vi accompagneremo poi con il racconto minuto per minuto fino al fischio fiinale.

Continua l'emergenza azzurra in difesa, dove Rrahmani e Maksimovic sono le scelte obbligate per le assenze di Manolas e Koulibaly. Probabile ritorno al 4-2-3-1, con la coppia Demme-Bakayoko in mezzo al campo e Zielinski a svariare sulla trequarti. Al centro dell'attacco Petagna potrebbe avvicendare Osimhen, con Lozano e Insigne larghi. Out Hysaj, maglia di terzino sinistro a Mario Rui, conferma per Ospina in porta.

Szczesny torna tra i pali, Cuadrado e Danilo favoriti sulle corsie, mentre Chiellini può affiancare Bonucci al centro della difesa. Arthur e Morata verso il ritorno dal 1', ancora in dubbio Dybala. McKennie e Chiesa titolari da esterni a centrocampo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo.