Napoli-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida la Juventus nel posticipo domenicale del 21° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso sogna il grande colpo contro la capolista dell'ex Maurizio Sarri, nel posticipo serale della 21ª giornata di . I partenopei sono tredicesimi a quota 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, i piemontesi guidano la graduatoria con 51 punti, un cammino di 16 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta e 4 lunghezze di vantaggio sull' .

Sostanziale equilibrio nei 73 precedenti fra le due squadre in Serie A disputati in casa dei campani, con 23 successi per parte e 27 pareggi. Le ultime 2 gare al San Paolo hanno visto la Juventus vincente. L'ultima vittoria casalinga degli azzurri risale al 26 settembre 2015, con un 2-1 targato Insigne e Higuain.

La Vecchia Signora è l'unica squadra nei top 5 campionati europei ad aver conquistato almeno 50 punti dopo 20 giornate. Da quando è arrivato Gattuso in panchina, invece, il Napoli ha fatto registrare la percentuale realizzativa più bassa del torneo, appena il 4,3% contro il 16,9% fatto registrare dalla Juventus nello stesso periodo.

Fra i partenopei il miglior marcatore è il polacco Arkadiusz Milik, autore di 7 reti, l'unico ad aver superato in rosa i 5 centri come non succedeva dal 2000/01. Nelle fila bianconere il bomber è invece Cristiano Ronaldo, portatosi a 16 reti dopo aver segnato consecutivamente nelle ultime 7 gare giocate.

Se andasse a segno anche con il Napoli, CR7 diventerebbe il primo giocatore a trovare consecutivamente il goal per 8 gare di fila per la quarta volta nella sua carriera nei top 5 campionati europei, superando il suo rivale Lionel Messi, fermo a tre come attualmente il portoghese.

Il Napoli viene da una vittoria e 3 sconfitte consecutive in campionato, ma in settimana ha conquistato l'accesso alle semifinali di Coppa superando la , la Juventus invece è reduce da 5 vittorie consecutive in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Juventus

Napoli-Juventus Data: 26 gennaio 2020

26 gennaio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO NAPOLI-JUVENTUS

Napoli-Juventus si disputerà la sera di domenica 26 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Sarà il 148° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il big match Napoli-Juventus, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Napoli-Juventus su Sky sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Napoli-Juventus in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa tifosi e appassionati potranno vedere Napoli-Juventus in diretta streaming su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

NAPOLI-JUVENTUS IN DIRETTA SU GOAL

Tifosi e appassionati potranno seguire il posticipo domenicale Napoli-Juventus anche in diretta testuale su Goal. Collegandosi con il portale, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara del San Paolo, dal prepartita con le formazioni ufficiali al fischio finale. Nel post gara, infine, troveranno sul sito le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due allenatori e dai protagonisti in campo.

Ospina influenzato, dentro Meret. In difesa torna a disposizione Maksimovic, ma difficilmente il serbo partirà dall'inizio. Accanto a Manolas dovrebbe essere nuovamente schierato come centrale Di Lorenzo, con Hysaj sulla fascia destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo l'ex capitano del , Demme, sarà il playmaker, con Fabián Ruiz e Zielinski mezzali. In attacco, ancora indisponibile Mertens, il tridente sarà composto da Callejón, Milik e Insigne. Indisponibili anche Koulibaly, Ghoulam, Malcuit e Younes.

Sarri potrebbe affidarsi in attacco alla 'Joya' Dybala in coppia con Cristiano Ronaldo, con Ramsey sulla trequarti e Higuain inizialmente in panchina. A centrocampo ai lati del regista Pjanic le due mezzali dovrebbero essere Bentancur, al rientro dopo i 2 turni di stop e favorito su Rabiot, e Matuidi. Nemmeno convocato Emre Can, destinato alla cessione. In difesa, davanti al portiere Szczesny, Cuadrado e Alex Sandro agiranno da terzini, con Bonucci e De Ligt centrali. Non convocato De Sciglio, non al meglio e sempre più vicino al , mentre mancheranno per infortunio, oltre al lungodegente Chiellini, Danilo, Khedira e Demiral.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.