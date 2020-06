Napoli-Juventus dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

Napoli e Juventus si sfidano all'Olimpico nella finalissima di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Dopo il lungo stop imposto dal protrarsi dell'emergenza COVID-19, il calcio italiano entra davvero nel vivo in attesa della ripartenza della prevista per sabato 19 giugno: e si giocano l'assegnazione della Coppa dopo aver superato in semifinale, rispettivamente, l' e il .

All'Olimpico di , che dal 2008 rappresenta la sede scelta per ospitare la finale di , si assegna dunque un trofeo che, a suo modo, può essere definito storico: il primo in Europa dopo la ripartenza del pallone.

Il Napoli va a caccia della sesta Coppa Italia della propria storia, la prima dal 2013/14, annata in cui ha superato per 3-1 la in finale. Si tratterebbe invece del quattordicesimo titolo per la Juventus, che ha trionfato per l'ultima volta due stagioni fa, nel 2017/18, con un netto 4-0 sul Milan.

Napoli e Juventus si sono già affrontate in finale di Coppa Italia nel 2012: in quell'occasione la formazione di Walter Mazzarri ha avuto la meglio per 2-0 su quella di Antonio Conte, all'unica sconfitta di quella stagione. L'unico superstite di quella gara è Leonardo Bonucci, in campo allora come oggi.

Prima di superare l'Inter in semifinale, il Napoli aveva già avuto la meglio prima sul agli ottavi e poi sulla ai quarti. La Juventus, invece, aveva eliminato l' e poi la Roma prima di affrontare il Milan, estromesso dalla competizione con un doppio pareggio.

Da ricordare che, così come nelle due semifinali di ritorno, anche per la finale non sono previsti i tempi supplementari, in quanto la Lega ha cambiato in corsa il regolamento della competizione: in caso di arrivo in parità al 90', dunque, Napoli e Juventus si giocheranno la Coppa Italia direttamente ai calci di rigore.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

NAPOLI-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Juventus

Napoli-Juventus Data: 17 giugno 2020

17 giugno 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : RAI

RAI Streaming: RAI

ORARIO NAPOLI-JUVENTUS

La finale della settantatreesima edizione della Coppa Italia, che vedrà sfidarsi il Napoli e la Juventus, è in programma per la serata di mercoledì 17 giugno. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.

Come detto la sede della gara unica, come da 12 anni a questa parte, sarà lo stadio Olimpico di Roma.

Napoli-Juventus sarà visibile da chiunque in chiaro, senza che vi sia bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento: sarà infatti la RAI, che detiene i diritti della Coppa Italia, a trasmettere in diretta e in esclusiva la gara tra gli uomini di Gennaro Gattuso e quelli di Maurizio Sarri.

In particolare il match sarà visibile su RAI 1, che dalle 20.30 proporrà un prepartita di avvicinamento alla grande sfida.

Napoli-Juventus, finalissima di Coppa Italia, sarà visibile non soltanto in tv ma anche in : il match sarà infatti trasmesso anche dal sito della RAI, a cui basterà semplicemente accedere tramite pc, computer e smartphone.

L'alternativa è l'app RaiPlay, utilizzabile sui medesimi dispositivi: sarà sufficiente scaricarla oppure accedere al sito raiplay.it.

La finale di Coppa Italia tra il Napoli e la Juventus potrà essere seguita anche in diretta scritta su Goal, che sin dalle ore precedenti al calcio d'inizio vi accompagnerà verso il match dell'Olimpico.

Curiosità sulla gara, statistiche, le probabili formazioni e infine le formazioni ufficiali scelte da Gattuso e da Sarri: vi guideremo verso la gara, che poi vi racconteremo minuto per minuto per consentirvi di non perdervi nemmeno un'azione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Sarri