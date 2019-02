Napoli-Juventus, bianconeri vicini al record: a +16 può eguagliare l'Inter

Nell'era dei tre punti, solo l'Inter è riuscita a raggiungere 16 punti di distanza così presto. Guarda caso, proprio il 3 marzo.

A Napoli si possono chiudere i giochi. Di certo non aritmeticamente, ma comunque in maniera roboante e virtuale. Il +13 della Juventus potrebbe tramutarsi durante questo weekend. Il Napoli può portarsi a meno dieci punti e tornare a sperare un minimo nello Scudetto, oppure scivolare a +16. Come fece la Roma nel 2007. Nello stesso, preciso giorno.

Nell'era dei tre punti, il campionato 2006/2007 immediatamente successivo a Calciopoli è stato senza dubbio il meno equilibrato. Troppo forte l'Inter di Mancini, Vieira e Ibrahimovic, troppo in difficoltà rispetto al suo strapotere le altre. Con la Juventus ovviamente in Serie B e costretta a cedere alcuni dei suoi fuoriclasse assoluti.

L'inizio del dominio interista fu anche il picco più alto, tanto che nell'inverno del 2007 l'Inter si portò a +16 sulla Roma, dopo il pari giallorosso contro l'Ascoli e la vittoria di misura dei nerazzurri sul Livorno. Un record che nessuno è riuscito ad intaccare durante questo decennio, visto e considerando che la Juventus di Conte prima e Allegri poi ha sempre vinto lo Scudetto, ma spesso partendo da dietro e recuperando con squilli di tromba.

I sedici punti di distacco dell'Inter arrivarono sempre alla 26esima giornata, nonostante la Serie A dovesse recuperare un turno, che vide proprio lo scontro diretto tra Roma e nerazzurri ad aprile: successo giallorosso ininfluente ai fini della trama stagionale, di netta e chiara marca meneghina.

La Juventus di Allegri può eguagliare l'Inter il 3 marzo 2019, dodici anni esatti dal successo targato Cruz-Ibrahimovic a Livorno. Rispetto a quel match, però, Madama si trova ad affrontare la seconda in classifica, il Napoli di Ancelotti. Gli azzurri hanno ridotte chances di lottare per lo Scudetto, ma sono intenzionati comunque a mettere i bastoni tra le ruote del carro armato bianconero.

Del resto la Juventus viene da un periodo duro, con l'eliminazione dalla Coppa Italia e il pesante 2-0 subito al Wanda contro l'Atletico Madrid. Un ulteriore stop, più che per il mancato record utile solo agli almanacchi, potrebbe generare nuova grinta in seno al Napoli e altri dubbi in quello bianconero.

Per la Juventus invece la possibilità di rialzarsi moralmente in maniera netta, dopo le scorie post Madrid viste a Bologna. Battere il Napoli nel suo infuocato stadio sarebbe un'iniezione di fiducia in vista del ritorno di Champions. Chiudere il campionato e pensare solamente all'Europa senza dubbi su rimonte improbabili ma comunque possibili.