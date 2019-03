Napoli-Juventus, Allegri promuove Rocchi: "Ha arbitrato bene"

Polemiche in Napoli-Juventus, ma Allegri promuove la direzione di Rocchi: "Ha arbitrato bene, leggendo bene tutti gli episodi".

Una vittoria che vale lo Scudetto per la Juventus e Massimiliano Allegri, ma dopo la partita col Napoli non mancano ovviamente le polemiche.

L'episodio chiave è ovviamente anche quello più discusso è l'espulsione di Meret per fallo da ultimo uomo su Ronaldo. Allegri, ai microfoni di 'Sky Sport', promuove Rocchi.

"A norma di regolamento è espulsione, che lo prenda o meno. L'arbitro ha così, ha letto bene tutti gli episodi, come sul rigore o su Koulibaly su Dybala. E' stata una bella partita".

La Juve ha faticato più del previsto dopo l'espulsione di Pjanic, ma Allegri prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.

"Vediamo il lato positivo, sappiamo soffrire. Bisogna fare meglio, quando entrano in partita c'è da migliorare, siamo stati piatti. Abbiamo preso gol per un misunderstanding tra Szczesny e Chiellini. E' vero che il secondo tempo non è stato buono a livello di gioco".

Sul futuro alla Juventus la risposta di Allegri è sempre la stessa. Il tecnico bianconero non si sbottona e aspetta la fine della stagione.

"Ora siamo a +16, cinque partite e mezzo a dodici dalla fine. Aspettiamo, battiamo l'Udinese venerdì per prepararci al meglio all'Atletico. Sul futuro quando il presidente vorrà ne parleremo, sono contento di rimanere alla Juve ma vedremo. Dobbiamo essere in due a dire di sì per andare avanti".

Ha fatto discutere anche la chiusura degli account social di Allegri.