Si avvicina Napoli-Juve: Gattuso può giocarsi tanto contro l'amico Pirlo

Napoli e Juventus stanno vivendo momenti molto diversi. Gattuso cercherà una riscossa, Pirlo punterà a continuare sulla strada intrapresa.

Quella che andrà in scena sabato al Diego Armando Maradona sarà una sfida che non solo metterà di fronte due storiche rivali che spesso negli ultimi anni si sono date battaglia per i titoli più importanti all’interno dei confini nazionali, ma che metterà anche in palio una fetta importante di stagione.

Napoli e Juventus si ritroveranno a poco meno di un mese di distanza dalla gara che ha regalato ai bianconeri il primo trofeo dell’annata 2020-2021, la Supercoppa Italia, e se è vero che questa volta in palio non ci sarà nessuna coppa, è altrettanto vero che i punti in gioco sono quelli dal peso specifico elevatissimo.

Lo sanno bene anche Rino Gattuso e Andrea Pirlo, due amici che si ritroveranno da avversari dopo una vita da compagni di squadra. Insieme hanno vinto moltissimo ai tempi del Milan ed hanno condiviso la gioia di Berlino 2006, ma sabato sera non potranno concedersi sconti.

Partenopei e bianconeri arriveranno al confronto in condizioni molto diverse. Dalla Supercoppa in poi, il Napoli ha perso tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha vinte due, il tutto per un ruolino di marcia che racconta di un’eliminazione dalla Coppa Italia e di qualche posizione persa in classifica. La Juventus invece da allora ha inanellato cinque vittorie ed un pareggio, si è qualificata alla finale di Coppa Italia eliminando l’Inter, si è rilanciata in ottica Scudetto e soprattutto si è riassestata, tornando a mostrare un qualcosa che solo a tratti si era vista nella prima metà di stagione: una grande solidità difensiva.

A giocarsi di più sarà probabilmente Gattuso, visto che da qualche settimana la sua panchina non sembra più saldissima. Su di lui incombe l’ombra di diversi allenatori i cui nomi sono circolati di recente. Quello di Rafa Benitez su tutti.

C’è chi vede proprio in Napoli-Juventus una sorta di gara bivio dalla quale può dipendere anche il suo immediato futuro ma, il calendario fitto (ma anche la situazione generale che sta vivendo il calcio italiano) potrebbe anche corrergli comunque in aiuto, visto che cambiare adesso potrebbe rappresentare un qualcosa di complicato.

Per ora Benitez resta solo un pensiero, ma che di fronte ad un risultato deludente potrebbe forse diventare un qualcosa di più concreto. Proprio contro l’amico Pirlo, Gattuso si giocherà molto sapendo che c’è una rotta da invertire.

La stagione ha ancora molto da dire e il tempo per rimettere tutto sui giusti binari non manca.