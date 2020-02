Il Napoli pensa a Juric: prima scelta in caso di flop di Gattuso

Il Napoli si cautela in vista della prossima stagione: se Gattuso non dovesse convincere da qui a maggio, il candidato ideale sarebbe Ivan Juric.

Il suo è al sesto posto in classifica, ha già battuto la e sogna davvero la qualificazione in Europa. Per Ivan Juric è un anno magico e il passo successivo sembra naturale: l'approdo in una grande squadra. Come, ad esempio, il .

Secondo 'Sky Sport', infatti, il croato sarebbe il candidato numero uno per la panchina azzurra quest'estate. Se Gattuso da qui a fine stagione non dovesse riuscire a convincere, il club partenopeo potrebbe fare più di un pensiero all'allenatore ex Verona.

La sconfitta interna con il ha riaperto i dubbi sul futuro della panchina, alla quale 'Ringhio' è legato ca un contratto di 6 mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions. Quella qualificazione che al momento dista 12 punti.

Nelle sue prime 10 partite Gattuso ha ottenuto 5 vittorie e 5 sconfitte tra tutte le competizioni. Juric, dall'altra parte, ha vinto 9 delle 23 partitte disputate in , perdendo solo 7 volte. E, automaticamente, attirando molti occhi su di sé in chiave futura.