Napoli, James Rodriguez torna nei piani del Real: Zidane può puntare su di lui

Dopo essere stato vicinissimo al Napoli, James Rodriguez è tornato nei piani di Zidane. Anche se l'arrivo di Bruno Fernandes può portare all'addio.

Il è pronto ad abbracciare ufficialmente Hirving Lozano, il tanto agognato rinforzo offensivo. Dopo essere stati vicini a James Rodriguez e Pepé, la scelta è ricaduta sul messicano del .

Mentre l'ivoriano si è accasato all' , però, il colombiano è rimasto a Madrid. E, stando a quanto riporta 'As', sarebbe tornato nei piani del Real e di Zinédine Zidane.

Come spiega il quotidiano spagnolo, il tecnico francese dei 'Blancos' sarebbe rimasto impressionato dall'intensità messa in allenamento dall'ex , tanto che è stato convocato anche per la prima partita stagionale contro il Vigo.

James avrebbe dovuto anche giocare a gara in corso, ma l'espulsione di Modric ha costretto Zidane a cambiare i piani. Per questo ora potrebbe trovare spazio nel prossimo impegno, contro il Valladolid, nella seconda giornata di campionato.

Ci sarebbe soltanto una condizione per cui il posto in squadra di James Rodriguez sarebbe a rischio: un eventuale nuovo acquisto. Con il solito nome di Pogba sullo sfondo insieme alla suggestione Neymar, sarebbe ora Bruno Fernandes il possibile nuovo innesto a centrocampo.

Il portoghese dello Lisbona, il cui prezzo è di 70 milioni di euro, sarebbe stato proposto proprio da Jorge Mendes, agente del brasiliano e principale protagonista della trattativa tra James e il Napoli.

Il club partenopeo in questo caso potrebbe tornare a guardare lo scenario, nuovamente da spettatore interessato.